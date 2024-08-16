Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda Fil Winner'ın 22. Doğum Günü Coşkusu

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda fil Winner, 22. yaşını kutladı. Ziyaretçiler etkinlikte keyifli anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 11:07
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda Fil Winner'ın 22. Doğum Günü Coşkusu

Fil Winner İçin Kutlama Coşkusu

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki fil Winner, 22. doğum gününü büyük bir heyecanla kutladı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan bu parkta, Winner için özel bir etkinlik düzenlendi.

Özel Bakım ve Doğum Günü Pastası

Kutlamalar öncesinde Winner'a ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları tarafından karpuz ile "İzmir" ve "Winner" yazılarak hazırlanan doğum günü pastası, filin en sevdiği lezzetlerle hazırlandı. Parkta ayrıca "İyi ki doğdun Winner" yazılı bir pankart asıldı.

Ziyaretçilerle Birlikte Keyifli Anlar

Doğum günü etkinliği sırasında parkın ziyaretçileri Winner'ın pastasını yemesini izleyerek bol bol fotoğraf çekme fırsatı buldular. Hayvan sağlığı şefi Yonca Özgen, Winner’ın 2008 yılında İzmir’e getirildiğini ve yaklaşık 6 ton ağırlığında olduğunu belirtti.

Fillerin Ayak Bakımı

Özgen, filler için ayak bakımının oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, "Filler dünyada en büyük karasal memelilerdir. Ayak bakımlarını haftada iki veya üç kez yapıyor ve bu bakımı onlarla eğlenceli bir oyun haline getiriyoruz. Tırnaklarını kesiyoruz ve alt dokuları kontrol ediyoruz" şeklinde konuştu.

Nesli Tükenmekte Olan Hayvanların Korunması

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın bu özel etkinliğinde Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Dairesi Başkanı Gökhan Özdemir de önemli mesajlar verdi. Özdemir, nesli tükenmekte olan hayvanların korunmasının ve doğal ortamlarında yaşatılmasının önemine değindi.

Winner'ın doğum günü etkinliği, parkın hayvanlarının korunmasına yönelik farkındalığın artırılmasına da katkıda bulundu.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı....

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı....

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı....

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı....

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı....

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı....

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı....

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı....

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı....

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı....

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı....

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı....

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı....

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı....

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı....

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı....

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı....

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı....

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı....

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı....

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı....

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı....

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!