İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda Fil Winner'ın 22. Doğum Günü Coşkusu

Fil Winner İçin Kutlama Coşkusu

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki fil Winner, 22. doğum gününü büyük bir heyecanla kutladı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan bu parkta, Winner için özel bir etkinlik düzenlendi.

Özel Bakım ve Doğum Günü Pastası

Kutlamalar öncesinde Winner'a ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları tarafından karpuz ile "İzmir" ve "Winner" yazılarak hazırlanan doğum günü pastası, filin en sevdiği lezzetlerle hazırlandı. Parkta ayrıca "İyi ki doğdun Winner" yazılı bir pankart asıldı.

Ziyaretçilerle Birlikte Keyifli Anlar

Doğum günü etkinliği sırasında parkın ziyaretçileri Winner'ın pastasını yemesini izleyerek bol bol fotoğraf çekme fırsatı buldular. Hayvan sağlığı şefi Yonca Özgen, Winner’ın 2008 yılında İzmir’e getirildiğini ve yaklaşık 6 ton ağırlığında olduğunu belirtti.

Fillerin Ayak Bakımı

Özgen, filler için ayak bakımının oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, "Filler dünyada en büyük karasal memelilerdir. Ayak bakımlarını haftada iki veya üç kez yapıyor ve bu bakımı onlarla eğlenceli bir oyun haline getiriyoruz. Tırnaklarını kesiyoruz ve alt dokuları kontrol ediyoruz" şeklinde konuştu.

Nesli Tükenmekte Olan Hayvanların Korunması

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın bu özel etkinliğinde Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Dairesi Başkanı Gökhan Özdemir de önemli mesajlar verdi. Özdemir, nesli tükenmekte olan hayvanların korunmasının ve doğal ortamlarında yaşatılmasının önemine değindi.

Winner'ın doğum günü etkinliği, parkın hayvanlarının korunmasına yönelik farkındalığın artırılmasına da katkıda bulundu.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı. Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.