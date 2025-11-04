İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

TOKİ'nin 500 bin konut projesinde İzmir'e ayrılan 21 bin 20 konutun ilçeleri, fiyatları, peşinat-taksit bilgileri ve başvuru takvimi açıklandı.

İzmir'e 21 Bin 20 Konut: Projenin Detayları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut hamlesinde İzmir'e ayrılan kontenjan ve ilçe dağılımı kesinleşti. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan projede İzmir'e 21 bin 20 yeni sosyal konut inşa edilecek.

Proje Takvimi

Proje detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlayacak ve başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden 19 Aralık 2025 tarihine kadar kabul edilecek.

Kura çekimleri, hak sahiplerinin belirlenmesi için etaplar halinde 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. İnşaatların hızla tamamlanması hedefleniyor ve konut teslimlerine Mart 2027 itibarıyla başlanması planlanıyor.

İzmir'de Hangi İlçelerde Yapılacak?

İzmir için ayrılan konutlar, şehrin merkezi ve gelişen ilçelerinin yanı sıra çevre ilçeleri de kapsıyor. TOKİ sosyal konutlarının yapılacağı ilçeler şunlar:

Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar, Selçuk

İzmir TOKİ Fiyatları ve Ödeme Koşulları

İzmir'de inşa edilecek konut tipleri üç farklı büyüklükte olacak: 55 m² 1+1, 65 m² 2+1 ve 80 m² 2+1. Tüm konutlarda %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade imkanı sağlanacak. İstanbul dışındaki iller için belirlenen ve İzmir'de geçerli fiyatlandırma şöyle:

1+1 (55 m²) - Toplam Fiyat: 1.800.000 TL | Peşinat (%10): 180.000 TL | Aylık Taksit: 6.750 TL

2+1 (65 m²) - Toplam Fiyat: 2.200.000 TL | Peşinat (%10): 220.000 TL | Aylık Taksit: 8.250 TL

2+1 (80 m²) - Toplam Fiyat: 2.650.000 TL | Peşinat (%10): 265.000 TL | Aylık Taksit: 9.938 TL

Başvuru Şartları: Kimler Yararlanabilir?

Başvuruların geçerli sayılabilmesi için hane halkının tamamının belirli koşulları sağlaması gerekiyor. İzmir için temel şartlar aşağıdaki gibidir:

Vatandaşlık ve Yaş: 18 yaşını doldurmuş ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Mülkiyet Şartı: Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocukların üzerinde tapu kaydı (konut) bulunmaması.

İkamet Şartı: Başvuru yapılacak il (İzmir) sınırları içinde, başvuru tarihinden geriye doğru en az 1 yıl ikamet ediyor olmak. (Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıtlı olma veya 1 yıl ikamet şartı aranacak.)

Gelir Sınırı: Hane halkı aylık net gelirinin; İstanbul için 145.000 TL, İzmir dahil diğer iller için en fazla 127.000 TL olması gerekmektedir.

İstisna: Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri gelir ve konut şartından muaf tutulacaktır.

Projeye ilişkin başvuru ve kura süreçleri e-Devlet üzerinden yürütülecek; hak sahiplerinin belirlenmesi ve teslim takvimi konusunda resmi açıklamalara göre planlama hızla ilerliyor.

