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İzmir'e 5 Milyon Metreküp İçme Suyu: Ansızca ve Armutlu Barajları Kapsama Alındı

İzmir'deki Ansızca ve Armutlu barajları, kente yıllık 5 milyon 35 bin metreküp içme suyu sağlamaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 10:42
İzmir'e 5 Milyon Metreküp İçme Suyu: Ansızca ve Armutlu Barajları Kapsama Alındı

İzmir'de Sulama Amaçlı Barajlar İçme Suyu Sağlayacak

İzmir'deki Ansızca ve Armutlu barajlarının içme suyu kapsamına alındığı duyuruldu. Bu barajlardan kente yılda 5 milyon 35 bin metreküp içme ve kullanma suyu sağlanması planlanıyor.

DSİ Genel Müdürü'nden Açıklama

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Ansızca ve Armutlu barajlarının sulama kapsamından çıkarılarak içme suyu kapsamına alındığını belirtti. Balta, İzmir'de içme ve kullanma suyu sıkıntısı çekilmemesi için gereken tedbirlerin alındığını vurguladı.

Yılda 5 Milyon Metreküp Su

Kemalpaşa'daki barajlardan yılda 5 milyon 35 bin metreküp içme ve kullanma suyu sağlanacağını ifade eden Balta, Ansızca Barajı'ndaki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını aktardı. "405 bin metreküplük gövde dolgusunu ve dolusavak inşaatlarını kasım ayı itibarıyla bitirdik. Vana odası imalatlarını da tamamladık. Tıkaç betonunu atarak barajda su tuttuk. Yılbaşına kadar kalan birkaç küçük eksiği de tamamlayıp 2025'e Ansızca Barajı hazır halde gireceğiz," dedi.

Projenin Geleceği

Proje aşamasındaki Armutlu Barajı'nın ise yılda 4 milyon 550 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin edeceği kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İzmir'deki Ansızca ve Armutlu barajlarının içme suyu kapsamına alındığı, bu barajlardan kente...

İzmir'deki Ansızca ve Armutlu barajlarının içme suyu kapsamına alındığı, bu barajlardan kente yılda 5 milyon 35 bin metreküp içme ve kullanma suyu desteği sağlanacağı bildirildi.

İzmir'deki Ansızca ve Armutlu barajlarının içme suyu kapsamına alındığı, bu barajlardan kente...

İzmir'deki Ansızca ve Armutlu barajlarının içme suyu kapsamına alındığı, bu barajlardan kente yılda 5 milyon 35 bin metreküp içme ve kullanma suyu desteği sağlanacağı bildirildi.

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