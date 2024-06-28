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İzmir'e sarı kodlu rüzgar ve fırtına uyarısı: Yarın sabah başlıyor!

Meteoroloji uyarısına göre, yarın sabah İzmir'de kuzey ve kuzeydoğudan şiddetli rüzgarlar ile kısa süreli fırtınaların etkili olması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 28.06.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 16:48
İzmir'e sarı kodlu rüzgar ve fırtına uyarısı: Yarın sabah başlıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneyi ile Ege'nin batısında cumartesi günü kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve kısa süreli fırtına beklediğini duyurdu. Rüzgarın saatte 50-70 kilometre hızla esmesi öngörülürken, zaman zaman 80 kilometreye kadar çıkabileceği belirtildi. Bu durumun ulaşımda aksamalara, çatı uçmalarına gibi olumsuzluklara neden olabileceği vurgulandı.

İzmir, 29 Haziran 2024 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan şiddetli rüzgarlarla (40-60 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtınalarla (60-80 km/saat) karşı karşıya kalabilir. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

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