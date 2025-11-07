İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point ile Stanford iş birliği: Dr. Laurel Crosby sunumu

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi ve Stanford arasındaki bilimsel iş birliği

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi, her ay gerçekleşen Olağan Hekim Toplantısında önemli bir konuk ağırladı. Toplantıya katılan Dr. Laurel Crosby, Stanford University ile yürütülen bilimsel iş birliği sürecini ve sağlıkta yenilikçi uygulama alanlarını hekimlerle paylaştı.

Multidisipliner sağlık yaklaşımı

Stanford Genom Teknoloji Merkezinde Mühendislik Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Dr. Crosby, sunumunda nadir hastalıklar, moleküler tanı teknolojileri ve genetik mühendisliği alanlarındaki yenilikçi araştırmalarını aktardı. Sunumda, genetik tanı süreçlerinde kullanılan ileri teknoloji yaklaşımlar ile moleküler biyoteknolojideki son gelişmeler ve multidisipliner bilimsel iş birliklerinin geleceği ele alındı.

Yenilikçi uygulamalar

Toplantıda bilimsel bilgi paylaşımının sağlık hizmetlerinin kalitesine katkısı vurgulandı. Medical Point Hastanesinin araştırma odaklı vizyonu doğrultusunda sürdürülecek uluslararası iş birliklerinin sağlıkta yenilikçi uygulamaları destekleyeceği belirtildi. Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Kubba, katılım gösteren tüm hekimlere ve değerli katkılarından dolayı Dr. Laurel Crosby’e teşekkür ederek, bu iş birliğinin sağlıkta sürdürülebilir bilimsel ilerlemeye önemli katkılar sunacağını ifade etti.

