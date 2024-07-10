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İzmir Foça açıklarında 20 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 20 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 10.07.2024 23:22
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 23:22
İzmir Foça açıklarında 20 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 20 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, olayın bildirimi üzerine bölgeye hızla bot ekibi sevk edildi ve göçmenler güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı.

Foça açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun motor arızası yaşaması üzerine sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, Sahil Güvenlik ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçti. Ekipler, kısa sürede olay yerine ulaşıp kurtarma operasyonunu başlattı. Yapılan müdahale sonucunda, bottaki 20 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının profesyonel ekibi, motor arızası nedeniyle tehlike altında olan göçmenlerin hayatlarını kurtarmak için titizlikle çalıştı. Kurtarma operasyonu sırasında, ekipler tüm güvenlik önlemlerini alarak göçmenleri başarılı bir şekilde karaya çıkardı. Sağlık kontrolleri yapılan göçmenlerin, herhangi bir sağlık problemi yaşamadıkları belirlendi.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Foça limanına getirildi. Burada yapılan ilk kontrollerin ardından, göçmenler işlemleri tamamlanmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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