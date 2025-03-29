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İzmir Foça'da 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Foça ilçesinde yapılan operasyon sonucu 24 düzensiz göçmen yakalandı. İşlemlerinin ardından Göç İdaresi'ne gönderildiler.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 23:02
İzmir Foça'da 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir Foça'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, 24 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bölgedeki lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi.

Operasyonun Detayları

Alınan ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri, hızla olay yerine yönlendirildi. Ekipler, lastik bottaki toplam 24 düzensiz göçmen arasında 6 çocuğun da bulunduğunu tespit etti.

Düzensiz Göçmenlerin Geleceği

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerçekleştirilmesi gereken işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Bu durum, sahil güvenlik faaliyetlerinin devam ettiğini ve göçmen kaçakçılığının engellemeye yönelik çalışmaların sürdüğünü gözler önüne seriyor.

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