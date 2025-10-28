İzmir Foça'da 86 düzensiz göçmen yakalandı

Foça açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen iki lastik botta toplam 86 düzensiz göçmen yakalandı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 23:11
Sahil Güvenlik insansız hava aracı ve ekiplerin müdahalesiyle tespit ve yakalama

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında toplam 86 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça açıklarında bir lastik botta göçmen bulunduğu, Sahil Güvenlik insansız hava aracı tarafından tespit edildi.

Yapılan müdahalede, hareket halinde olan lastik bottaki 41 düzensiz göçmen ekiplerce durdurularak yakalandı.

Aynı ilçe açıklarında başka bir lastik botta düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu sevk edildi.

Ekipler tarafından durdurulan ikinci bottaki 2'si çocuk olmak üzere 45 düzensiz göçmen de yakalandı.

Tespit edilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

