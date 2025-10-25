İzmir Foça'da selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu toprağa verildi

İzmir'in Foça ilçesinde sağanak sonrası sel sularına kapılan ve cansız bedeni bugün sabah saatlerinde bulunan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu, Yeni Foça'da son yolculuğuna uğurlandı.

Arama kurtarma ekipleri, Kaptanoğlu'na ulaşmak için Bucak Deresi civarında yoğun çalışma yürüttü. Kaptanoğlu'nun cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Yenibağarası Mahallesi eski Gediz yatağında, çalışmaların üçüncü gününde su içerisinde bulundu.

Cenaze, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timleri tarafından sudan çıkarılarak Foça İlçe Devlet Hastanesi morguna getirildi. Buradaki işlemlerin ardından cenaze, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki Yeni Foça Merkez Camisi'ne götürüldü ve ikindi vakti tören düzenlendi.

Tören sırasında Kaptanoğlu'nun yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından cenaze, Yeni Foça Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, CHP Sözcüsü Deniz Yücel, AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci, Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın ve vatandaşlar katıldı.

Olayın detayları

Olay, 23 Ekim'de ilçede etkili olan sağanak sırasında yaşandı. Saniyeler içinde yükselen su, derelerin taşmasına neden oldu. Aynı gün metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Bölgedeki çok sayıda araç mahsur kalırken, otomobiller dere kenarındaki bariyerlere takıldı. Mantar toplamak için Bucak mevkisine geldiği öğrenilen emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu, aracından indikten sonra sel sularına kapıldı ve kayboldu.

