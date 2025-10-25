İzmir Foça'da Selin Yaraları Sarılıyor: AFAD ve Belediyeler Seferber

Yayın Tarihi: 25.10.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 13:30
İzmir'in Foça ilçesinde sağanak ve şiddetli yağışın ardından oluşan selin yaraları sarılıyor. Selin oluşturduğu hasarın giderilmesi amacıyla ilçe genelinde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Temizlik ve kaldırma çalışmaları

Sel sularının yol ve sokaklara taşıdığı taş, moloz ve ağaç parçaları, iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşındı. İlçe sakinleri, AFAD gönülleri, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ekipleri ise evlere dolan su ve çamurları ve hasar gören eşyayı dışarı çıkardı.

Vatandaşların anlatımı

Selin en fazla etkilediği noktalardan Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi sakinlerinden Ali Gül (72), gazetecilere, sabah saatlerinden yağmurun başladığını ve öğle saatlerine doğru derenin tıkandığını söyledi. Gül, derenin tıkanmasıyla suyun kendi evlerine doğru geldiğini ifade ederek, "Su aniden bastırdı ve hiçbir eşyamızı kurtaramadık. Makinelerimizi söküp attık, zararımız çok ve üzgünüz. AFAD ekipleri hızlı davrandı ve çalışmalarını sürdürüyor." dedi. Gül, selin otomobilini de sürüklediğini dile getirdi.

Mahallelilerden Turan Turhal (58) ise sel sırasında evde olmadıklarını, birkaç saat sonra geldiklerinde durumu gördüklerini belirtti. Turhal, selin bahçe duvarını yıktığını ve birçok atığı bahçede topladığını anlatarak, "Mobilyalarda zarar var. Balkonun camı kırıldı. AFAD, büyükşehir ve ilçe belediyeleri geldi, çalışmalarını yapıyor, yolları açıyor, temizlik yapıyorlar." şeklinde konuştu.

Gönüllülerin çalışması

AFAD gönüllüsü Yasin Akar ise ilk günden bu yana çalıştıklarını, ev halkıyla çamurları temizlediklerini ve hasarları gidermeye çalıştıklarını anlattı.

İzmir'in Foça ilçesinde sağanak ve şiddetli yağış nedeniyle oluşan selin yaraları sarılıyor. Selin oluşturduğu hasarın giderilmesi amacıyla ilçe genelinde yürütülen çalışmalar sürüyor. Sel sularının yol ve sokaklara taşıdığı taş, moloz ve ağaç parçaları iş makinelerinin yardımıyla kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşındı. İlçe sakinleri, AFAD gönülleri, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ekipleri ise evlere dolan su ve çamurları, hasar gören eşyayı dışarı çıkardı.

