İzmir Gaziemir'de Kamyonet Bariyerlere Çarptı: 3 Kişi Kurtarıldı

Kaza, Çeşme-İzmir Otoyolu Gaziemir yol ayrımında meydana geldi

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 AIY 537 plakalı sebze yüklü kamyonet, Çeşme-İzmir Otoyolu Gaziemir yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan M.O. ve M.G. kamyonette sıkıştı. Otoyoldan geçen vatandaşların ilk müdahalesinin ardından itfaiye ekipleri bölgeye gelerek yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.

112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın etkisiyle kamyonette yüklü bulunan sebzeler otoyola saçıldı. Olay nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.