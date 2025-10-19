İzmir Gaziemir'de Midibüs Devrildi: 5 Kişi Yaralandı

Kaza Detayları

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, H.B. (57) yönetimindeki ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı personelini taşıyan, plakası henüz öğrenilemeyen midibüs, Menderes Caddesi'nde refüje çarpıp devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile midibüsteki 4 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

