İzmir Gaziemir'de Midibüs Devrildi: 5 Kişi Yaralandı

Gaziemir'de midibüs devrildi; sürücü H.B. ve 4 yolcu yaralandı. Yaralılar Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 10:05
Kaza Detayları

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, H.B. (57) yönetimindeki ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı personelini taşıyan, plakası henüz öğrenilemeyen midibüs, Menderes Caddesi'nde refüje çarpıp devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile midibüsteki 4 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

