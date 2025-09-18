İzmir Gaziemir'de Mobilya Fabrikasında Yangın — Müdahale Sürüyor

İzmir Gaziemir'deki Sarnıç bölgesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale ediyor; rüzgar yangının yayılmasına neden oluyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 21:14
Olay yerinde müdahale devam ediyor

İzmir'in Gaziemir ilçesi Sarnıç bölgesindeki bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve ekipler yangına müdahale ediyor.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, rüzgarın etkisiyle yangının yayıldığı bildirildi; ekiplerin müdahalesi sürüyor.

