İzmir Gaziemir'de Mobilya Fabrikasında Yangın — Müdahale Sürüyor

İzmir Gaziemir'de Mobilya Fabrikasında Yangın
Olay yerinde müdahale devam ediyor
İzmir'in Gaziemir ilçesi Sarnıç bölgesindeki bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve ekipler yangına müdahale ediyor.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, rüzgarın etkisiyle yangının yayıldığı bildirildi; ekiplerin müdahalesi sürüyor.
