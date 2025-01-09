İzmir Gençlik ve Spor Müdürü Murat Eskici, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

İzmir Gençlik ve Spor Müdürü Eskici, Yılın Kareleri Oylamasında

İzmir Gençlik ve Spor Müdürü Murat Eskici, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu özel etkinlik, Türkiye'deki önemli anları ve olayları fotoğraflar aracılığıyla öne çıkarmayı amaçlıyor.

Oylama süreci, Anadolu Ajansı'nın yıl boyunca elde ettiği etkileyici fotoğraflar üzerinden yapılmakta olup, halkın katılımı ile en beğenilen kareler seçilecek. Murat Eskici gibi birçok önemli isim, bu yaratıcı ve etkileyici projeye destek veriyor.

Oylamaya katılmak için Anadolu Ajansı'nın resmi web sitesinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

İzmir Gençlik ve Spor Müdürü Murat Eskici (solda), Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. AA İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal (sağda), Eskici'ye eşlik etti.

İzmir Gençlik ve Spor Müdürü Murat Eskici (solda), Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. AA İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal (sağda), Eskici'ye eşlik etti.