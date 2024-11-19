İzmir İçin Nefes Projesi Tanıtıldı: Körfez Kirliliğine Son!

İzmir Körfezi'ne "İzmir İçin Nefes" Projesi ile Yeni Bir Soluk

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "İzmir İçin Nefes" projesi, İzmir Körfezi'nin kirli görüntüsüne son vermek için tanıtıldı. Proje, körfeze yönelik acil ve kısa süreli önlemleri kapsayan 15 maddeden oluşan eylem planıyla dikkat çekiyor.

Kirlilikle Mücadelede Hedef Belirlendi

Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Gürsel Erul, düzenlenen basın toplantısında yapılan eylem planının önceliklerinin körfeze giren kirliliği azaltmak olduğunu vurguladı. Erul, "Belediyelerin görev ve yetkileri çerçevesinde kanalizasyonlarda toplanan atık suyun arıtılarak körfeze deşarjını sağlayabilecek alt yapının eksikliklerinin tamamlanması gerekiyor." dedi.

Denetimler ve Bilimsel Çalışmalar

Erul, bakanlık olarak denetim, inceleme ve izleme çalışmalarını artırdıklarını belirtti. Ayrıca, bölgedeki tüm üniversiteleri bir araya toplayarak bir bilim kurulu oluşturduklarını ve bu kurul ile İzmir Körfezi ile ilgili projeler geliştireceklerini açıkladı.

Hedef: Yaşanabilir Bir Körfez

Erul, "Körfezi daha görsel, daha rekreasyonel bir hale getirerek yaşanabilir kılmayı amaçlıyoruz." diyerek projenin hedeflerini özetledi. Ayrıca, iç körfezdeki su sirkülasyonunu artıracak mekanizmaların orta ve uzun vadede kurgulanacağını belirtti.

Denetimlerin Rolü ve Gelecek Hedefler

271 denetim gerçekleştirdiklerinin altını çizen Erul, kaçak yapı ve mevzuata aykırı deşarjların önünün kesildiğini belirtti. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nin kapasite artırımının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını ifade etti.

Bakanlık, 2010'dan bu yana ülke genelinde atık su tesislerinin harcadığı enerji giderlerinin %50'sine kadar destek sağladığını duyurdu. İzmir Körfezi için atılım niteliğindeki bu projeyle, yerel yönetimlerle iş birliği içinde kirlilik ile mücadelede ciddi adımlar atılacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.