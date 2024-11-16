DOLAR
34,42 -0,02%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 -0,05%
BITCOIN
3.119.232,12 0,78%

İzmir Il Sağlık Müdürlüğü'nden HIV İle Mücadele Açıklaması

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, 13 yaşındaki çocuğun HIV nedeniyle ölümüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 17:48
İzmir Il Sağlık Müdürlüğü'nden HIV İle Mücadele Açıklaması

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden Açıklama

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, 11 Kasım'da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde HIV virüsü nedeniyle hayatını kaybeden 13 yaşındaki A.K.'nin durumu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Müdürlük, yapılan psikiyatrik değerlendirmeler sonucunda çocuğun istismar bulgusuna rastlanmadığını ve geçirdiği operasyonlar dolayısıyla tanı konulmadan önce kan nakli yapılmadığı bilgisini aldıklarını belirtti.

Süreç Devam Ediyor

Açıklamada, “Ölüm olayı sonrası ilgili süreç yargıya intikal etmiş olup, devam eden bir soruşturma konusudur. Kamuoyunu yanıltan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatırız” denildi. Ayrıca, gelişen durumların hassasiyetle takip edileceği ve gerekli bilgilerin kamuoyu ile paylaşılacağını ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AB'den Rusya'nın Gaz Kesintisine Sert Tepki
2
Atatürk'ün Çocukluğu Anlatan Animasyon 'Mustafa' Almanya ve Avusturya'da Vizyona Girdi
3
İtalya'da Turist Yoğunluğuna Karşı Yeni Tedbirler Alınıyor
4
Gazze'de Kemal Advan Hastanesi'nde İnsani Felaket: Yaralılar Ölümü Bekliyor
5
Zafer Partisi'nden Büyük Hedef: Türkiye'yi Yönetecek Bir Partiyi İnşa Etmek
6
İsrail Gazze'de Saldırılara Devam Ediyor: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!