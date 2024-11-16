İzmir Il Sağlık Müdürlüğü'nden HIV İle Mücadele Açıklaması

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden Açıklama

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, 11 Kasım'da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde HIV virüsü nedeniyle hayatını kaybeden 13 yaşındaki A.K.'nin durumu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Müdürlük, yapılan psikiyatrik değerlendirmeler sonucunda çocuğun istismar bulgusuna rastlanmadığını ve geçirdiği operasyonlar dolayısıyla tanı konulmadan önce kan nakli yapılmadığı bilgisini aldıklarını belirtti.

Süreç Devam Ediyor

Açıklamada, “Ölüm olayı sonrası ilgili süreç yargıya intikal etmiş olup, devam eden bir soruşturma konusudur. Kamuoyunu yanıltan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatırız” denildi. Ayrıca, gelişen durumların hassasiyetle takip edileceği ve gerekli bilgilerin kamuoyu ile paylaşılacağını ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.