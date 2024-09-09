İzmir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

İzmir Kurtuluşu İçin Bir Araya Geldi

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları tüm coşkusuyla başladı. Türk ordusunun 102 yıl önce kullandığı güzergah üzerinde düzenlenen 'Zafer Yürüyüşü' etkinliği, kentin tarihi sokaklarında gerçekleşti.

Zafer Yürüyüşü Büyük İlgi Gördü

Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan vatandaşlar, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerinden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe katılan kalabalığa çevredekiler de alkışlarıyla destek verdiler.

Tören Alanında Duygusal Anlar

İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ile Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundular. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Valilik Konağı önünde süvari birlikleriyle İzmir'e giriş canlandırıldı.

Teşekkür ve Anma Konuşması

Atatürk Meydanı'na ulaşan askerler, vatandaşların büyük alkışlarıyla karşılandı. Vali Elban, süvari birlik komutanına Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti, Tugay da birliklere plaket verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, kutlamalarda İzmir'in kurtuluşunu büyük bir onurla hatırladıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ın Mesajı: "İzmir'de elde edilen o zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin yazılışıdır. Vatan ve millet sevgimizi her türlü çıkarın önünde tutmalıyız."

Başkan Tugay'ın konuşmasının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu ile belediye bandosu sahne aldı. Törene ayrıca pek çok vatandaş katılarak bu anlamlı günde bir araya geldi.

Etkinlikler Devam Edecek

Bu özel kutlamalar, akşam saatlerinde Fener Alayı gibi çeşitli etkinliklerle devam edecek.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene vatandaşlar ilgi gösterdi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene vatandaşlar ilgi gösterdi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene vatandaşlar ilgi gösterdi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene vatandaşlar ilgi gösterdi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene vatandaşlar ilgi gösterdi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene vatandaşlar ilgi gösterdi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene vatandaşlar ilgi gösterdi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene vatandaşlar ilgi gösterdi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene vatandaşlar ilgi gösterdi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene vatandaşlar ilgi gösterdi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene vatandaşlar ilgi gösterdi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene vatandaşlar ilgi gösterdi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene vatandaşlar ilgi gösterdi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar yapıldı. Türk ordusunun 102 yıl önce İzmir'e girerken kullandığı güzergahta "Zafer Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle Anafartalar ile İkiçeşmelik caddelerinden yürüyen vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar yapıldı. Türk ordusunun 102 yıl önce İzmir'e girerken kullandığı güzergahta "Zafer Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle Anafartalar ile İkiçeşmelik caddelerinden yürüyen vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar yapıldı. Türk ordusunun 102 yıl önce İzmir'e girerken kullandığı güzergahta "Zafer Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle Anafartalar ile İkiçeşmelik caddelerinden yürüyen vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar yapıldı. Türk ordusunun 102 yıl önce İzmir'e girerken kullandığı güzergahta "Zafer Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle Anafartalar ile İkiçeşmelik caddelerinden yürüyen vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar yapıldı. Türk ordusunun 102 yıl önce İzmir'e girerken kullandığı güzergahta "Zafer Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle Anafartalar ile İkiçeşmelik caddelerinden yürüyen vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar yapıldı. Türk ordusunun 102 yıl önce İzmir'e girerken kullandığı güzergahta "Zafer Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle Anafartalar ile İkiçeşmelik caddelerinden yürüyen vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar yapıldı. Türk ordusunun 102 yıl önce İzmir'e girerken kullandığı güzergahta "Zafer Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle Anafartalar ile İkiçeşmelik caddelerinden yürüyen vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar yapıldı. Türk ordusunun 102 yıl önce İzmir'e girerken kullandığı güzergahta "Zafer Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle Anafartalar ile İkiçeşmelik caddelerinden yürüyen vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar yapıldı. Türk ordusunun 102 yıl önce İzmir'e girerken kullandığı güzergahta "Zafer Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle Anafartalar ile İkiçeşmelik caddelerinden yürüyen vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar yapıldı. Türk ordusunun 102 yıl önce İzmir'e girerken kullandığı güzergahta "Zafer Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle Anafartalar ile İkiçeşmelik caddelerinden yürüyen vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar yapıldı. Türk ordusunun 102 yıl önce İzmir'e girerken kullandığı güzergahta "Zafer Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle Anafartalar ile İkiçeşmelik caddelerinden yürüyen vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar yapıldı. Türk ordusunun 102 yıl önce İzmir'e girerken kullandığı güzergahta "Zafer Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle Anafartalar ile İkiçeşmelik caddelerinden yürüyen vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar yapıldı. Türk ordusunun 102 yıl önce İzmir'e girerken kullandığı güzergahta "Zafer Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle Anafartalar ile İkiçeşmelik caddelerinden yürüyen vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar yapıldı. Türk ordusunun 102 yıl önce İzmir'e girerken kullandığı güzergahta "Zafer Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle Anafartalar ile İkiçeşmelik caddelerinden yürüyen vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na geldi.