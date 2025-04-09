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İzmir'in Foça İlçesinde Yaralı Pelikan 'Tosun' Maskot Oldu

Foça'da yaralı olarak sığındığı barınakta 4 yıldır yaşayan 'Tosun' pelikan, ilçe halkının ve turistlerin sevgilisi oldu.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 09:53
İzmir'in Foça İlçesinde Yaralı Pelikan 'Tosun' Maskot Oldu

Foça'nın Sevimli Maskotu: Tosun

İzmir'in Foça ilçesinde, yaralı olarak sığındığı balıkçı barınağında 4 yıldır yaşamını sürdüren pelikan, köylülerin ve ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bu pelikana verilen 'Tosun' ismi, ilçenin yeni maskotu haline gelmesine vesile oldu.

Tosun'un Hikayesi

Yaralı ve bitkin bir halde Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki balıkçı barınağına gelen Tosun, muhtar Deniz Kaptanoğlu ve barınaktaki balıkçılar tarafından sahiplenildi. Uzun bir tedavi sürecinin ardından pelikan, barınağı yuvası olarak benimsedi ve burada yaşamaya başladı.

Foça'nın Bağrına Bastığı Dostu

Muhtar Kaptanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tosun'un ilçe halkının kalbini kazandığını belirtti. Ayrıca, turistlerin de Tosun'a hayran kaldığını ve onunla fotoğraf çekilmek için sıraya girdiğini ifade etti. Kaptanoğlu, "4 yıldır ona gözümüz gibi bakıyoruz. Balıkçı barınağını evi gibi benimsedi ve liman esnafı Tosun'a balık veriyor. Yeni Foça'mızın maskotu oldu. Bazen birkaç günlüğüne uzaklaşsa da, burayı asla unutmuyor ve mutlaka geri dönüyor." dedi.

İzmir'in Foça ilçesinde yaralı olarak sığındığı balıkçı barınağında 4 yıldır yaşamını sürdüren ve...

İzmir'in Foça ilçesinde yaralı olarak sığındığı balıkçı barınağında 4 yıldır yaşamını sürdüren ve "Tosun" adı verilen pelikan ilçenin maskotu oldu.

İzmir'in Foça ilçesinde yaralı olarak sığındığı balıkçı barınağında 4 yıldır yaşamını sürdüren ve...

İzmir'in Foça ilçesinde yaralı olarak sığındığı balıkçı barınağında 4 yıldır yaşamını sürdüren ve "Tosun" adı verilen pelikan ilçenin maskotu oldu.

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