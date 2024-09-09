İzmir'in Kurtuluş Yıldönümünde Donanma Gemileri Ziyarete Açıldı

Donanma Gemileri İzmir'de Halka Açıldı

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, TCG Sancaktar ve TCG Kınalıada gemileri halkın ziyaretine açıldı.

Gemiler, İzmirlilere Kapılarını Açtı

Alsancak Limanı’na demirleyen bu donanma gemileri, İzmirlilerin yoğun ilgisini çekti. Ziyaretçiler, bu özel günde şehrin kurtuluşunu kutlarken, gemileri gezme fırsatını da yakaladılar. Görevli Personel Bilgi Verdi

Gemilere gelen vatandaşlar, görevli personel tarafından bilgilendirildi. Gemilerin her bölümünü detaylı bir şekilde inceleyen ziyaretçiler, unutulmaz anılar biriktirdi.

Hatıra Fotoğrafları Çekildi

Ziyaretçilerin gemilerin güvertesinde hatıra fotoğrafları çektirdiği bu etkinlik, katılanlar için keyifli bir deneyim oldu. İzmirliler, bu özel günün anlamını bir kez daha yaşayarak kutladılar.

İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında TCG Sancaktar ve TCG Kınalıada gemileri vatandaşların ziyaretine açıldı.

İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında TCG Sancaktar ve TCG Kınalıada gemileri vatandaşların ziyaretine açıldı.

İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında TCG Sancaktar ve TCG Kınalıada gemileri vatandaşların ziyaretine açıldı.

İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında TCG Sancaktar ve TCG Kınalıada gemileri vatandaşların ziyaretine açıldı.

İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında TCG Sancaktar ve TCG Kınalıada gemileri vatandaşların ziyaretine açıldı.

İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında TCG Sancaktar ve TCG Kınalıada gemileri vatandaşların ziyaretine açıldı.