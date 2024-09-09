İzmir'in Kurtuluşu 102. Yılında Kutlandı

İzmir'in Kurtuluşu İçin Anma Mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladı. Özel, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajında bu önemli tarihi anmayı ihmal etmedi.

Özgür Özel'den Anma Mesajı

Özel, mesajında şu ifadeleri kullandı: "İzmir'in ve ülkemizin kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünde kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarını saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum."

Bu anlamlı paylaşım, İzmir'in tarihi ve kahramanlık dolu geçmişini bir kez daha gündeme taşıyarak, toplumun hafızasında yer eden değerleri hatırlatmış oldu.