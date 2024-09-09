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İzmir'in Kurtuluşu Kutlandı: TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anlamlı Mesaj

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 12:30
İzmir'in Kurtuluşu Kutlandı: TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anlamlı Mesaj

İzmir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yılı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla önemli bir mesaj yayımladı.

Kurtulmuş'un Mesajı

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Milli Mücadele'nin en parlak zaferlerinden biri olan, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümünü yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Harbi'nin tüm kahramanlarını anarak, “Şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum” dedi.

İzmirli Yurttaşlara Mesajı

Kurtulmuş, İzmirli yurttaşların bu anlamlı gününü kutlayarak, “Bu büyük zaferimiz, aziz milletimize kutlu olsun” sözleriyle duygularını dile getirdi.

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