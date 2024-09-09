Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İzmir'in Kurtuluşunun 102. Yılı Kutlandı

MSB, İzmir'in işgalden kurtuluşunun 102. yılını kutlayarak video ve mesaj yayımladı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 14:00
İzmir'in Kurtuluşunun 102. Yılı Kutlandı

İzmir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yıldönümü

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü özel bir video ile duyurdu. Sosyal medya hesaplarında "Kurtuluş mücadelemizin son kurşunu..." mesajına yer verildi.

Büyük Taarruz ve İzmir'in Kurtuluşu

26 Ağustos 1922'de Afyon Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı. Paylaşımlarda, ağır yenilgiye uğrayan Yunan ordusunun İzmir'e geri çekilirken, Türk ordusunun büyük bir kararlılıkla ilerleyişine dikkat çekildi.

Raportajda şu ifadelere yer verildi:

Ağır bir yenilgiye uğrayan Yunan ordusu, İzmir'e doğru kaçmaya başladı. Yorulmak nedir bilmeyen Türk ordusu, takip harekâtıyla ilerleyerek 9 Eylül 1922'de İzmir'e ulaştı. Türk ordusunu karşısında gören Yunan ordusu, büyük bir hezimete uğradı.

Kurtuluş Yolculuğu Ve Kahramanlar

Böylece, Yunanistan'ın İzmir'de başlayan işgal girişimi, 9 Eylül 1922'de son buldu. 19 Mayıs 1919'da Samsun ile başlayan bu mücadele dolu yolculuk, zorlu günlerin ardından zaferle taçlandı. Bu "kurtuluş" unvanını taşıyan cesur yolculuk, Türk milletinin zaferi olarak tarihe geçti.

Bu uğurda mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitler ve gaziler saygı, minnet ve rahmetle anıldı.

Kutlama Videosu

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümüne özel hazırlanan video da sosyal medya aracılığıyla paylaşıldı.

İLGİLİ HABERLER

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

SGK listeyi az önce güncelledi! Listede olanlara 10 yılda erken emeklilik müjdesi

Kaymakamlıklar 150 TYP Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

Kaymakamlıklar 150 TYP Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

SGK listeyi az önce güncelledi! Listede olanlara 10 yılda erken emeklilik müjdesi

8-9 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? İşte Sorgulama Ekranı ve Yatan İller Listesi

9-16 Eylül 2024 Haftalık Burç Yorumları! Yeni Haftada Burcunuzu Neler Bekliyor?

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! 1 Ekim’den İtibaren Kredi Kartında Yeni Dönem Başlıyor

Öğrencilere Şok: MEB’den Yeni Sınav Kararı: 6, 7, 8, 9 ve 10. Sınıflar İçin Sınav Uygulaması Duyurusu