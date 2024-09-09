İzmir'in Kurtuluşunun 102. Yılı Kutlandı

İzmir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yıldönümü

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü özel bir video ile duyurdu. Sosyal medya hesaplarında "Kurtuluş mücadelemizin son kurşunu..." mesajına yer verildi.

Büyük Taarruz ve İzmir'in Kurtuluşu

26 Ağustos 1922'de Afyon Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı. Paylaşımlarda, ağır yenilgiye uğrayan Yunan ordusunun İzmir'e geri çekilirken, Türk ordusunun büyük bir kararlılıkla ilerleyişine dikkat çekildi.

Raportajda şu ifadelere yer verildi:

Ağır bir yenilgiye uğrayan Yunan ordusu, İzmir'e doğru kaçmaya başladı. Yorulmak nedir bilmeyen Türk ordusu, takip harekâtıyla ilerleyerek 9 Eylül 1922'de İzmir'e ulaştı. Türk ordusunu karşısında gören Yunan ordusu, büyük bir hezimete uğradı.

Kurtuluş Yolculuğu Ve Kahramanlar

Böylece, Yunanistan'ın İzmir'de başlayan işgal girişimi, 9 Eylül 1922'de son buldu. 19 Mayıs 1919'da Samsun ile başlayan bu mücadele dolu yolculuk, zorlu günlerin ardından zaferle taçlandı. Bu "kurtuluş" unvanını taşıyan cesur yolculuk, Türk milletinin zaferi olarak tarihe geçti.

Bu uğurda mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitler ve gaziler saygı, minnet ve rahmetle anıldı.

Kutlama Videosu

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümüne özel hazırlanan video da sosyal medya aracılığıyla paylaşıldı.