İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçelerindeki orman yangınlarına müdahale sürüyor! Bakan Yumaklı'dan açıklama

İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçelerinde dün başlayan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Selçuk-Kuşadası kara yolu kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, gece boyunca karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışıldı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte yangına helikopter ve uçaklarla havadan müdahale yeniden başladı.



GECE BOYUNCA MÜDAHALE SÜRDÜ

Selçuk'ta başlayan yangına, gece boyunca ekiplerin karadan müdahalesi sürdü. Gece görüşlü helikopterler de yangın söndürme çalışmalarında görev aldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, yangına havadan müdahale yeniden başladı. Menderes ilçesinin Karacadağ mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangına da sabahın erken saatlerinde havadan müdahale başladı.

ÇEŞME VE TORBALI YANGINLARI KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Selçuk ilçesindeki yangın kriz merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 Haziran'da 7 ilde 11 farklı büyüklükte yüksek riskte yangın olduğunu, bunlardan 6'sının kontrol altına alındığını belirtti. Yumaklı, Çeşme ve Torbalı'daki yangınların da kontrol altına alındığını bildirerek, "Halihazırda Balıkesir Susurluk, şu anda içinde bulunduğumuz İzmir Selçuk ve Menderes'te müdahaleler devam ediyor. Susurluk'takinin enerjisi nispeten ciddi bir şekilde düşürülmüş vaziyette. Selçuk'taki ve Menderes'teki yangınlara müdahaleler devam ediyor ama onlarda da arkadaşlar her geçen an daha da kolaylıyor. Tehdit altında olan herhangi bir yerleşim merkezi, birimi ya da tesis söz konusu değil." dedi.

Yangınların kontrol altına alınması için yapılan müdahalelerin yanı sıra, Selçuk-Kuşadası kara yolunun tedbiren kapalı tutulduğunu belirten Yumaklı, yanan herhangi bir ev ya da başka bir tesisin olmadığını, dumandan etkilenenler olsa da sağlık tehlikesi altında olan kimse bulunmadığını dile getirdi.







DEZENFORMASYONLA MÜCADELE

Sosyal medyada yangınlarla ilgili yayılan yanlış bilgilerin önüne geçmek için de açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, "Geçen bu süre içinde sosyal medyadaki dezenformasyonla da mücadele etmek zorunda kaldık. Kötülük, her yerde kötülük. Burada arkadaşlarımız cansiperane mücadele verirken hiçbir şekilde anlam veremediğimiz Kuşadası'yla alakalı hiç olmayan hususların konuşulması ya da Selçuk'la alakalı… Bunları gözlemliyoruz. Bizim verdiğimiz bilginin dışındaki hiçbir şey doğru değil. Türkiye'de aynı anda 44 yangın çıktığı ve bunun bir zafiyet oluşturduğu yönünde bazı iddiaları duyduk. Bunu başka nasıl anlatalım bilmiyorum ama gün içerisinde farklı zamanlarda farklı şehirlerde çıkan yangınlardan bahsediyoruz. Bunların orman içi, orman dışı alanlarda çıktığından bahsediyoruz. Son derece şeffaf bir şekilde vermiş olduğumuz bilginin bu şekilde çarpıtılmasını da anlayabilmiş değiliz, yani ne amaçlanıyor?" dedi.

KOORDİNASYON ÜST SEVİYEDE DEVAM EDİYOR

Yangınla mücadelede devletin bütün kurumlarının koordinasyon içinde çalıştığını belirten Yumaklı, "Devletin bütün kurumlarıyla koordinasyon son derece üst seviyede devam ediyor, belediyelerin hakeza diğer kamu kurumlarının, hatta gerekiyorsa özel kurumların. Burada böyle tasvip edemeyeceğimiz ya da anlamlandıramayacağımız bir husus üzerinden yani bir zafiyet görüntüsü oluşturmayı anlayabilmiş değilim. Doğru değil. Kesinlikle yanlış. Yalan demeyi hani ben yediremiyorum kendime." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, yangınla ilgili başarıyı yangının hiç çıkmaması olarak gördüklerini belirterek, "Bu başarı, bütün halkımız hep beraber omuz omuza vererek, hassasiyet göstererek gerçekleşecek." dedi. Yangınların çıkmaması için vatandaşların daha dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiğini vurgulayan Yumaklı, alınacak tedbirlerle bu tür olayların önüne geçilebileceğini ifade etti.



İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçelerinde çıkan yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangınların söndürülmesi için yoğun çaba harcanıyor.