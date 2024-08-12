İzmir'in Telaviv ile Kardeş Şehir Protokolü İptal Edildi

İzmir-Telaviv Kardeş Şehir Protokolü İptal Edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ağustos ayı olağan meclis toplantısında Telaviv ile olan kardeş şehir protokolünü oy birliğiyle iptal etti.

Mecliste Alınan Karar

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) meclis toplantısında gündeme eklenen önergelere ilişkin oylama gerçekleştirildi. Gündemde yer alan Telaviv ile kardeş şehir protokolünün iptali önergesi, tüm meclis üyeleri tarafından kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Meclis Üyelerinin Açıklamaları

AK Parti Karabağlar Meclis üyesi Kazım Erten, alınan kararın tarihi bir adım olduğunu belirterek, "Kardeş şehir kavramı, farklı inançları ve kültürleri barındıran kentler için geçerlidir. Bu kararla İzmir, önemli bir duruş sergilemiştir," dedi.

MHP Grup Başkan Vekili Bahadır Altınkeser ise meclisin kararını kutlayarak, "İsrail'in 7 Ekim’de başlattığı saldırılar nedeniyle, İzmir'in Telaviv ile kardeş şehir olmasının mümkün olmadığını düşündük. Meclisimiz bu gerçeği kabul etmiştir," diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı'nın Değerlendirmesi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Bu karar İzmir'in gerçek kimliğini ortaya koymuştur. Bizim kardeşimiz Filistin’dir, Gazze’dir," ifadeleriyle meclisin kararının önemini vurguladı. Saygılı, ayrıca, "İzmir'in Telaviv ile kardeş şehir olma utancının sona erdiğini ve yerel diplomaside net bir tutum sergilendiğini" belirtti.

Diğer Gündem Maddeleri

Meclis toplantısında ayrıca, UEFA Disiplin Kurulu’nun milli futbolcu Merih Demiral’a 2 maç ceza vermesi de gündeme geldi. Bahadır Altınkeser, milli futbolcunun heykelinin İzmir’e dikilmesi önergesini sunarak, ilgili komisyona gönderildi.