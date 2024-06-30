İzmir Torbalı'da restoranda patlama! 4 kişi yaşamını kaybetti, Çok sayıda yaralı

İZMİR'DE RESTORANDA PATLAMA



İzmir'in Torbalı ilçesinde, Ayrancılar Mahallesi'nde bir restoranda meydana gelen patlama büyük bir trajediye yol açtı. İlk bilgilere göre, patlama sonucu 4 kişi yaşamını kaybetti ve 20'den fazla kişi yaralandı. İzmir Valisi Süleyman Elban, patlamayla ilgili detayları paylaştı..

Ayrancılar Mahallesi'nde bulunan bir restoranda, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla sevk edildi. İlk müdahale ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı ve söndürdü. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülüyor.







PATLAMANIN NEDENİ VE İLK MÜDAHALELER

Patlamanın ardından İzmir Valisi Süleyman Elban, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Maalesef şu an için 4 vatandaşımız vefat etmiş durumda. Yaralılarımız var, içinde ağır yaralı olanlar da bulunuyor. Alandaki incelemeden sonra daha detaylı bilgi vereceğim." Vali Elban, patlamanın sanayi tipi bir tüpün patlaması sonucu meydana geldiğini belirtti ve tedbiren gazın kesildiğini, bölgenin boşaltıldığını ifade etti. Güvenlik birimlerinin gerekli önlemleri aldığı ve olayın ardından vatandaşların konaklama ve diğer ihtiyaçlarının karşılanacağı da açıklandı.

Sağlık ekipleri, olay yerinde 3 kişinin yaşamını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan 20'den fazla kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Patlama nedeniyle çevredeki bazı binalarda da hasar meydana geldi.



Polis ekipleri, patlamanın yaşandığı restoran önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Patlamanın nedeni ve sonuçları hakkında detaylı incelemeler başlatıldı. İzmir Valisi Süleyman Elban, olayın ardından vatandaşların güvenliğini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Patlama bölgesindeki gaz hatları tedbiren kesildi ve bölge boşaltılarak güvenlik altına alındı.

