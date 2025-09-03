DOLAR
İzmir Karabağlar'da 15 Gündür Akan Su Borusu İsyanı

İzmir Karabağlar'da patlayan su borusunun 15 gündür onarılmaması mahalleliyi isyan ettirdi; İZSU'den acil müdahale bekleniyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 21:52
İzmir'in Karabağlar ilçesi İhsan Alyanak Mahallesi'nde patlayan su borusunun onarılmaması, mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı. 15 gündür boşuna akan su ve yolun bozulması, halkı isyan ettirdi.

Olayın ayrıntıları

Ağustos ayında doğal gaz çalışması için yol kazılan İhsan Alyanak Mahallesi 5024 Sokak'ta, çalışmanın tamamlanıp üzerinin kapatılmasının ardından su borusu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlama sonucu yoldan akan su cadde ve sokaklara yayıldı.

Mahalle sakinleri, su borusunun onarılmamasıyla yolun daha da bozulduğunu belirterek, kazı yapılan alanı halılarla kapatıp su akışını yavaşlatmak için kartonla set oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Durum İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU)'ye bildirildi; mahalle, yetkililerden acil müdahale bekliyor.

Mahallelinin tepkisi

25 yıldır mahallede yaşayan, 58 yaşındaki Salim Barutçu muhtarlığa bildirdiğini ancak sonuç alamadığını aktardı: "Bu sulara yazık günah değil mi? Barajlarımız boş diyoruz ama maalesef sularımız bu şekilde hep boşa gidiyor. Uğramadığımız, telefon açmadığımız yer kalmadı. 'Gelip, yapacağız.' diyorlar. Bugün özellikle belediyeye gittim. Belediye beni İZSU'ya yönlendirdi. İZSU'daki arkadaş da not aldı. 'Acil yaptıracağız.' dedi. En son dedim ki 'Sizin aciliniz böyleyse cenazeyi kaldırın.' Durum bu, 15 gündür su akıyor."

Barutçu, yola serdikleri halılarla toz oluşumunu engellemeye çalıştıklarını; kartonları ise araçların çukura düşmemesi ve suyun her yeri çamur yapmaması için kullandıklarını söyledi. "Benim 2 gün suyumu kestin, 'Barajlarda su kalmadı.' diyerek bana su vermedin. 15 gündür akan suyun faturasını kim ödeyecek? Yine halk ödeyecek." ifadelerini ekledi.

Mahalle sakinlerinden Yadigar Şimşek ise, "Bu su hep gidiyor. Su parası bizden çıkıyor. Bu su nereye kadar gidecek, yazık günah değil mi bize? Çamur, toz, toprak hep bizim başımıza geliyor. Çocuklarımız hep hasta, bu pis su yüzünden." diye konuştu.

