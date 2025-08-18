DOLAR
İzmir Karaburun açıklarında lastik bot faciası: 4 ölü, 2 kurtarıldı

İzmir Karaburun açıklarında lastik bottan düşen düzensiz göçmenlerden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kurtarıldı; arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 21:33
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 21:33
Olay ve müdahale

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bottan denize düşenlerin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bildirildi.

Bölgeye Sahil Güvenlik Helikopteri, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı, Sahil Güvenlik Gemisi ve 5 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Ekipler tarafından yürütülen arama kurtarma faaliyetleri sonucu 2 düzensiz göçmen kurtarıldı, 4 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Kurtarılanların ifadeleri doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlere yönelik arama kurtarma çalışmaları sürdürüldü. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerle yapılan detaylı mülakat sonucunda kaybolan başka düzensiz göçmen olmadığı bilgisinin alınması üzerine arama kurtarma faaliyetlerine son verildi.

