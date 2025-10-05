İzmir Karaburun'da 20 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı (4'ü Çocuk)

İzmir Karaburun'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik müdahalesiyle lastik bottaki göçmenler güvenli bölgeye alındı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki düzensiz göçmenlere yönelik kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bölgeden gelen ihbar doğrultusunda bir Sahil Güvenlik botu görevlendirildi ve lastik bottaki kişilere müdahale edildi.

Müdahale sonucu, lastik bottaki 4'ü çocuk olmak üzere toplam 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.