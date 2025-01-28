İzmir Karşıyaka'da Bıçaklı Kavga: 4 Tutuklama

İzmir'de Bıçaklı Kavga Sonrası 4 Tutuklama

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen bıçaklı yaralama olayı sonrası 6 şüpheli gözaltına alındı. Olay, Bostanlı Mahallesi'nde 22 yaşındaki Ö.H.'nin bıçakla sırtından yaralanmasıyla patlak verdi.

Bıçaklı Kavga ve Gözaltına Alma

Ö.H.'nin yaralanmasının ardından, olay yerine intikal eden polis ekipleri, kavgaya karışan 6 zanlıyı gözaltına aldı. Emniyette yapılan işlemlerin ardından, şüphelilerden biri serbest bırakılırken, diğer 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Mahkeme Kararları

Adliyeye çıkarılan 5 şüpheliden 4'ü, hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ö.H.'nin durumu hakkında daha fazla bilgi bekleniyor ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.