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İzmir Karşıyaka'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Karşıyaka'daki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürerken, ekipler gece boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 07:42
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 07:42
İzmir Karşıyaka'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Karşıyaka İlçesinde Orman Yangını

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Olay Yerindeki Müdahale Çalışmaları

Yangın ihbarının ardından olay yerine sevk edilen ekipler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, 25 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve 6 yer ekibi ile müdahale etmektedir.

Gece Boyu Süren Çalışmalar

Yangın söndürme çalışmaları, zor hava koşullarına rağmen gece saatlerinde aralıksız bir şekilde sürdürülmektedir. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda, yangının kontrol altına alınması hedefleniyor.

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