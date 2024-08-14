İzmir Karşıyaka'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Karşıyaka İlçesinde Orman Yangını
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.
Olay Yerindeki Müdahale Çalışmaları
Yangın ihbarının ardından olay yerine sevk edilen ekipler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, 25 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve 6 yer ekibi ile müdahale etmektedir.
Gece Boyu Süren Çalışmalar
Yangın söndürme çalışmaları, zor hava koşullarına rağmen gece saatlerinde aralıksız bir şekilde sürdürülmektedir. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda, yangının kontrol altına alınması hedefleniyor.