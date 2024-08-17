İzmir Karşıyaka'da Yangın: 3 Kişinin Piknik Ateşi Nedeniyle

Karşıyaka'daki Yangının Sebebi Belirlendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen yangının nedenine dair açıklamalarda bulundu.

Yangının Nedeni: Piknik Ateşi

Bakan Yumaklı, yangının 3 kişinin piknik yaparken yaktığı ateş nedeniyle çıktığını ifade etti. Olayın ardından yetkililer hızlı bir şekilde müdahalede bulundu, ancak yangının önlenmesi adına dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Halkın Dikkatine

Bu olay, orman alanlarındaki yangın riskinin ne denli ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Piknik yaparken ateş yakarken gerekli önlemlerin alınması ve çevreyi koruma bilincinin artırılması gerektiği vurgulandı.