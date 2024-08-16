İzmir Karşıyaka'da Yangın: 87 Ev ve 45 İş Yeri Boşaltıldı, 16 Ev Yandı

İzmir'de Yangın Alarmı

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar mevkisinde meydana gelen yangın, yerel halkı tedirgin etti. Yangın sebebiyle 87 ev ve 45 iş yeri güvenlik nedeniyle boşaltıldı, maalesef 16 ev yandı.

AFAD'dan Açıklama

Afete Müdahale ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, yangının Karşıyaka ve Bayraklı bölgelerinde devam etmekte olduğunu ve söndürme çalışmalarının hem havadan hem de karadan sürdüğünü bildirdi.

Durumun Ciddiyeti

Yamanlar bölgesinde önlem amacıyla evlerin ve iş yerlerinin boşaltıldığını belirten yetkililer, dumandan etkilenenler dışında ciddi yaralanma veya can kaybı yaşanmadığını vurguladı.

Rüzgarın Etkisi

Yangının etkisinin azalmış olduğu, fakat rüzgarın durumu olumsuz etkilediği ifade edildi. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için yoğun bir çaba harcıyor.