Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İzmir Karşıyaka'daki Orman Yangını Hakkında Bakan Yumaklı Açıklama Yaptı

Bakan İbrahim Yumaklı, İzmir Karşıyaka'daki orman yangınının yerleşim alanlarını tehdit etmediğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 01:14
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 01:14
İzmir Karşıyaka'daki Orman Yangını Hakkında Bakan Yumaklı Açıklama Yaptı

İzmir Karşıyaka Orman Yangını Üzerine Bakan Yumaklı'dan Açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili bilgi verdi. Yangının büyüklüğü hakkında detaylar paylaşan Bakan Yumaklı, "Şu an için yerleşim yerlerini tehdit edici unsur yok." şeklinde konuştu. Bu açıklamasıyla hem halkı hem de yerel yönetimleri rahatlatmayı amaçladığı anlaşılıyor.

Yangının Kontrol Altına Alınması İçin Çalışmalar Sürüyor

Bakan Yumaklı, yangının kontrol altına alınması için devam eden çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Bunun yanı sıra, ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde yangının yayılmasının önlendiği vurgulandı.

Yerleşim alanlarının güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını belirten Yumaklı, ormanın geleceği için de sağlıklı ve sürdürülebilir yöntemlerle mücadele edileceğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı