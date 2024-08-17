İzmir Karşıyaka'daki Orman Yangını Hakkında Bakan Yumaklı Açıklama Yaptı

İzmir Karşıyaka Orman Yangını Üzerine Bakan Yumaklı'dan Açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili bilgi verdi. Yangının büyüklüğü hakkında detaylar paylaşan Bakan Yumaklı, "Şu an için yerleşim yerlerini tehdit edici unsur yok." şeklinde konuştu. Bu açıklamasıyla hem halkı hem de yerel yönetimleri rahatlatmayı amaçladığı anlaşılıyor.

Yangının Kontrol Altına Alınması İçin Çalışmalar Sürüyor

Bakan Yumaklı, yangının kontrol altına alınması için devam eden çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Bunun yanı sıra, ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde yangının yayılmasının önlendiği vurgulandı.

Yerleşim alanlarının güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını belirten Yumaklı, ormanın geleceği için de sağlıklı ve sürdürülebilir yöntemlerle mücadele edileceğini ifade etti.