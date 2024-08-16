İzmir Karşıyaka'daki Orman Yangını Sanayi Sitesine Sıçradı

Karşıyaka'da Yangın Alramı

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Karatepe bölgesinde, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangın, dün akşamın erken saatlerinde başlamıştı.

Müdahale Çalışmaları

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibiyle yangına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor. Ancak, saatte 80 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle hava araçları, gün içerisinde bir süre yangına müdahale edemedi.

Tahliye Edilen Alanlar

Yangının etkisiyle Karşıyaka'nın Doğançay ve Sancaklı Mahalleleri ile Bayraklı'nın Onur Mahallesi'ndeki bazı evler, aynı zamanda bölgedeki bir hayvan barınağı da tahliye edilmiştir. Yangına giden yollar ise güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılmıştır.

Sanayi Sitesi Tehlikede

Yangının kontrol altına alınamayan alevleri, Örnekköy Sanayi Sitesi'ne ulaştı. Söz konusu alandaki geri dönüşüm fabrikası, mermer, kablo ve mobilya işletmeleri etkilenmiştir.

Yangın Söndürme Çalışmaları

Öğle saatlerinde rüzgarın hızının düşmesiyle hava araçları yeniden faaliyete geçti ve yoğun olarak su bırakılıyor. Yangın, Karşıyaka, Bayraklı ve Çiğli ilçelerindeki ormanlık alanlar ile yerleşim yerlerinde etkisini sürdürüyor.

Destek Ekipleri Saha’da

Yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı sıra yerel belediyeler, polis, AFAD ve jandarma personeli de destek veriyor. Şehrin birçok yerinden görülen yoğun duman nedeniyle bazı ev ve araçlar zarar görmekte.