İzmir Karşıyaka'daki Orman Yangını Üzerine Tarım ve Orman Bakanı Açıklama Yaptı

İzmir'deki Orman Yangınına İlişkin Son Gelişmeler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen orman yangını hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yangının ciddiyetine dikkat çeken Yumaklı, "Bölgede inanılmaz ve kararsız bir rüzgar var" ifadesini kullandı.

Rüzgarın Etkisi

Yangının yayılmasında rüzgarın büyük bir etkisi olduğunu belirten Bakan Yumaklı, durumun kontrol altına alınması için gerekli önlemlerin alındığını vurguladı. Ekiplerin yangınla mücadelede yoğun çaba sarf ettiğini de ekledi.