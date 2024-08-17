İzmir Karşıyaka'daki Orman Yangınına Gece Müdahalesi

İzmir Karşıyaka Orman Yangınına Devam Eden Müdahale

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Yamanlar Karatepe mevkisinde çıkan orman yangınına müdahale, gece saatlerinde de yoğun bir şekilde sürmektedir.

Yangının Sebepleri ve Etkileri

Önceki gün ormanlık alanda çıkan yangın, hızla yerleşim bölgelerine ve sanayi sitesine sıçramış; bu durum, olay sonucunda 3 mahallenin boşaltılmasına neden olmuştur.

Gece Müdahalesi ve Ekiplerin Çabaları

Gündüz devam eden çalışmalara, havanın kararması ile beraber gece görüşlü helikopterlerin de desteği eklenmiştir. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çabaları aralıksız sürmektedir.

İlgili birimlerin durumu yakından takip ettiği ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla gereken önlemlerin alındığı bildirilmektedir.