Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İzmir Karşıyaka'daki Orman Yangınına Gece Müdahalesi

Yamanlar Karatepe mevkisindeki orman yangınına gece görüşlü helikopterle müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 22:56
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 22:56
İzmir Karşıyaka'daki Orman Yangınına Gece Müdahalesi

İzmir Karşıyaka Orman Yangınına Devam Eden Müdahale

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Yamanlar Karatepe mevkisinde çıkan orman yangınına müdahale, gece saatlerinde de yoğun bir şekilde sürmektedir.

Yangının Sebepleri ve Etkileri

Önceki gün ormanlık alanda çıkan yangın, hızla yerleşim bölgelerine ve sanayi sitesine sıçramış; bu durum, olay sonucunda 3 mahallenin boşaltılmasına neden olmuştur.

Gece Müdahalesi ve Ekiplerin Çabaları

Gündüz devam eden çalışmalara, havanın kararması ile beraber gece görüşlü helikopterlerin de desteği eklenmiştir. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çabaları aralıksız sürmektedir.

İlgili birimlerin durumu yakından takip ettiği ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla gereken önlemlerin alındığı bildirilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı