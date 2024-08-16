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İzmir Karşıyaka'daki Orman Yangınına Rüzgar Engeli

Karşıyaka'daki orman yangısı, etkili rüzgar nedeniyle havadan müdahaleyi güçleştiriyor; kriz yönetimi için tahliyeler yapıldı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 14:21
İzmir Karşıyaka'daki Orman Yangınına Rüzgar Engeli

Karşıyaka Orman Yangını Kontrolden Çıkıyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde devam eden orman yangını, saatte 80 kilometreye varan kuvvetli rüzgar nedeniyle havadan müdahaleleri zorlaştırıyor. İzmir Valisi Süleyman Elban, bu durumu doğrulayarak, tahliye işlemlerinin hızla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Vali Elban, yangının salı günü Yamanlar Dağı'nda başladığını, perşembe günü büyük ölçüde söndürüldüğünü belirtirken, "Yangın alanında hâlâ mücadele devam ediyor. Hava araçları rüzgardan dolayı görev yapamamaktadır," dedi.

Tahliyeler ve Müdahale Çabaları

Yangın nedeniyle bazı yerleşim yerlerinin tahliye edildiğini kaydeden Elban, "Şu ana kadar can kaybı yaşanmadı, ancak bazı evlerin yandığı bilgisi var. Kesin hasar tespitini yangın kontrol altına alındığında yapacağız," şeklinde konuştu.

Çok Sayıda Ekip Görevde

Elban, yangın söndürme çalışmaları için 60'a yakın arazöz ve 20'den fazla itfaiye aracının yanı sıra, 1000'in üzerinde personelin görev aldığını vurguladı. "Rüzgarın hafiflemesi durumunda müdahaleler hızlanacak," diyerek ilerideki çalışmalara işaret etti.

Güvenlik Önlemleri ve Uyarılar

Hava araçlarının can güvenliği için yangın alanında dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Elban, "Aşırı rüzgar, pilotlarımızın güvenliğini tehdit ediyor. Yangın bu bölgelerde hala kontrol altına alınmış değil," diyerek durumu özetledi.

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