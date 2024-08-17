İzmir Karşıyaka Yangınında Rüzgar Hızı Düştü

İzmir Karşıyaka'daki Yangın Durumu

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar bölgesinde süregelen orman yangını, önceki gün 80 km/saate varan rüzgar hızları ile daha da büyümüştü. Bugün ise rüzgar hızı önemli ölçüde azaldı.

Yangına Mücadele Devam Ediyor

Yangının başladığı Yamanlar Karatepe mevkisinde, yangınla mücadele ekipleri, alevlerin yerleşim alanlarına ve sanayi sitesine sıçramasını önlemek için çaba sarf ediyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yangın bölgesinde havanın sıcaklıkları öğle saatlerinde 33 dereceye ulaşacak.

Rüzgar ve Nem Durumu

Bugün, rüzgar hızının 35-45 km/sa arasında esmesi beklenirken, nem oranı %25-34 civarında seyredecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 36 derece olarak tahmin edilirken, rüzgarın kuzey-kuzeydoğu yönünden 45-55 km/sa hıza ulaşması öngörülüyor. Akşam saatleri itibarıyla ise rüzgar hızının 30-40 km/sa'ye düşmesi bekleniyor.

Yardım ve Destek Çalışmaları

Bölgedeki ekiplerin yangınla mücadele çalışmalarında destek sağlanması için yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları da seferber oldu. Yangın kontrol altına alındıkça, rüzgarın da etkisinin azalması umut verici gelişmeler arasında.