İzmir Kemalpaşa'da Çöp Aktarma Noktasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Kemalpaşa Sekiz Eylül Mahallesi Öteyaka'da başlayan çöp yangını, itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı; AK Parti İlçe Başkanı Metin Yaşar tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 14:14
GÜNCELLEME: Yangının kontrol altına alındığı bilgisi eklendi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, katı atık toplama merkezine götürülecek çöplerin toplandığı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından katı atık toplama merkezine aktarılması için Sekiz Eylül Mahallesi Öteyaka mevkisinde toplanan çöpler, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle çıkan duman ve kötü koku ilçe merkezine kadar ulaştı. Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Yaşar'ın Açıklaması

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Metin Yaşar, yaptığı açıklamada ilçedeki çöp transfer merkezinde çıkan yangın nedeniyle İzmir Büyükşehir ve Kemalpaşa belediyelerinin ihmalkar davrandıklarını öne sürerek, "Saat 00.00 sularında başlayan yangın, yaklaşık 5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınabilmiştir." ifadesini kullandı.

Yangın sırasında Kemalpaşalıların yoğun duman, kötü koku ve sağlık riskiyle karşı karşıya kaldığını belirten Yaşar, şunları kaydetti: "Ne yazık ki İzmir, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır süregelen basiretsiz yönetimi nedeniyle artık 'çöp şehir' haline gelmiştir. Kent merkezi başta olmak üzere birçok ilçede yaşanan atık yönetimi sorunları, çevre kirliliği ve yetersiz hizmetler İzmirli vatandaşlarımızı doğrudan etkilemekte, bu durum Kemalpaşa'da da kendini açıkça göstermektedir. Dün gece yaşanan yangın, bu sorumsuzluğun en vahim örneklerinden biri olmuştur."

Yaşar, Kemalpaşa Belediyesini de sorumluluğunu yerine getirmeye çağırarak, "Yangının çıktığı alanın İzmir Büyükşehir Belediyesinin yetki sınırları içinde olması, Kemalpaşa Belediyesinin sorumluluktan kaçabileceği anlamına gelmez. Kemalpaşalı vatandaşlarımızın yaşadığı çevredeki her olumsuzluk, doğrudan yerel belediyenin sorumluluk alanındadır." dedi.

AK Parti olarak sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı