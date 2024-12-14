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İzmir Kemalpaşa'da Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 21:26
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 21:26
İzmir Kemalpaşa'da Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir Kemalpaşa'da Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, çarpışan iki otomobilden birinin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerinde ağır yaralanan B.Y. (36), Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı fakat kurtarılamadı.

Alınan bilgilere göre, B.Y. (22) idaresindeki 35 BMK 920 plakalı otomobil, Kemalpaşa-İzmir kara yolu Hayıtlıkır mevkisinde karşı yönden gelen B.Y. (36) yönetimindeki 35 PEB 22 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonrası 35 PEB 22 plakalı otomobil sürücüsü, araç içerisinde sıkışarak kaldı.

Kaza yerine gelen ekipler, sıkışan sürücüyü bulundukları yerden çıkararak ambulansa aldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen B.Y. kurtarılamadı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşımın durduğu Kemalpaşa-İzmir kara yolu, ekiplerin çalışmaları sonunda yeniden trafiğe açıldı.

Bu kaza, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirerek dikkatleri üzerine çekti.

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