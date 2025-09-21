İzmir Kemalpaşa'da Ormana Yakın Bahçe Evindeki Yangın Söndürüldü

İzmir Kemalpaşa'da ormana yakın bahçe evinde yangın

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, ormanlık alana yakın bir noktada bulunan bir bahçe evinde çıkan yangın, ekiplerin hızla müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay yeri ve yangının çıkışı

Yangın, Atatürk Mahallesi Kozludere mevkisinde bulunan bir bahçe evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Yangını fark edenler tarafından yapılan ihbarın ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Müdahale ve sonuç

Olay yerine yönlendirilen ekipler arasında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz, 2 uçak, helikopter ve itfaiye ekipleri yer aldı. Ekiplerin havadan ve karadan eş zamanlı müdahalesiyle yangın, ormana sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonucu tamamen yanan bahçe evi kullanılamaz hale geldi. Ekipler bölgede soğutma çalışması başlattı ve çevrede olası risklere karşı gerekli kontrolleri sürdürüyor.