İzmir Kemalpaşa'da Ormana Yakın Bahçe Evindeki Yangın Söndürüldü

Kemalpaşa'da ormanlık alana yakın bir bahçe evinde çıkan yangın, 4 arazöz, 2 uçak, helikopter ve itfaiyenin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 20:09
İzmir Kemalpaşa'da Ormana Yakın Bahçe Evindeki Yangın Söndürüldü

İzmir Kemalpaşa'da ormana yakın bahçe evinde yangın

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, ormanlık alana yakın bir noktada bulunan bir bahçe evinde çıkan yangın, ekiplerin hızla müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay yeri ve yangının çıkışı

Yangın, Atatürk Mahallesi Kozludere mevkisinde bulunan bir bahçe evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Yangını fark edenler tarafından yapılan ihbarın ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Müdahale ve sonuç

Olay yerine yönlendirilen ekipler arasında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz, 2 uçak, helikopter ve itfaiye ekipleri yer aldı. Ekiplerin havadan ve karadan eş zamanlı müdahalesiyle yangın, ormana sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonucu tamamen yanan bahçe evi kullanılamaz hale geldi. Ekipler bölgede soğutma çalışması başlattı ve çevrede olası risklere karşı gerekli kontrolleri sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Duran: Erdoğan 23 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda 'Dünya 5'ten Büyüktür' Vizyonunu Yenileyecek
2
Fethiye'de Otomobilin Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
3
Erdoğan New York'ta: BM 80. Genel Kurulu için ABD'ye Geldi
4
Netanyahu: Golan Tepeleri'nden Vazgeçmeyiz — Suriye ile Güvenlik Görüşmeleri Sürüyor
5
Cevdet Yılmaz: İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin Devleti'ni Tanıdı
6
Joseph Avn: "Çocuklarımızın kanı döküldükçe İsrail ile barış olamaz"
7
Nijerya Sokoto'da Tekne Faciası: 10 Kişi Öldü

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü