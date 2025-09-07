İzmir Kemalpaşa'da Sanayi Sitesinde Yangın: 8 İş Yeri ve 3 Araç Kullanılamaz Hale Geldi

İzmir Kemalpaşa'da Sanayi Sitesinde Yangın

Güncelleme: Kullanılamaz hale gelen araç sayısı eklendi, iş yeri sayısı güncellendi.

Olayın Detayları

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Bağyurdu Kemal Atatürk Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinde, kimyasal yağ satışı yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki dükkanlara da sıçradı.

Müdahale ve Hasar

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 8 iş yeri ve 3 araç kullanılamaz hale geldi.