İzmir Kemalpaşa'da Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alınıyor

İzmir Kemalpaşa'da Yangın Alarmı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Vişneli Mahallesi yakınlarında bulunan zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olayın hemen ardından itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Alevlerle Mücadele Sürüyor

Alevlerin rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı bu alanda, vatandaşlar da traktörlerle su tankerleri getirerek yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Mahalle Sakinlerinden Destek

Mahalle sakinlerinden Muzaffer Karayel, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, yangın haberi aldığında bölgeye geldiğini ve çalışmalara yardımcı olduğunu söyledi. Karayel, "Köylü olmasa bu yangın Torbalı ilçesine kadar gidebilir. Aşırı rüzgar mevcut ve Allah'tan yer ekipleri burada. Herkese geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.