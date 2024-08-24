İzmir Kemalpaşa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir Kemalpaşa'daki Orman Yangını İle İlgili Gelişmeler

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Armutlu Mahallesi'nde çıkan orman yangını, etkili bir müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Bilinmiyor

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti.

Müdahale ve Ekipmanlar

Bölgeye 3 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerle birlikte yer ekibi sevk edildi. Yangın, bu güçlü ekipman ve profesyonel ekibin süratli müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Ekiplerin, doğa ve yerleşim alanı için olası tehlikeleri önlemek amacıyla yaptığı bu çalışmalar, büyük önem taşımaktadır.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.