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İzmir Kiraz'da Atatürk Büstlerine Saldırı: 1 Kişi Gözaltında

İzmir'in Kiraz ilçesinde Atatürk büstlerine yapılan saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 17:16
İzmir Kiraz'da Atatürk Büstlerine Saldırı: 1 Kişi Gözaltında

İzmir'in Kiraz ilçesinde, iki Atatürk büstüne gerçekleştirilen saldırının ardından 1 kişi gözaltına alındı. Olay, dün Umurcalı ve Yeniköy Mahallelerinde meydana geldi.

Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk büstlerine yönelik gerçekleştirilen bu faaliyeti öğrenir öğrenmez derhal harekete geçti. Saldırının ardından yapılan detaylı incelemeler sonucunda, şüphelinin kimliği tespit edilerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülmekte olup, yetkililer önemli gelişmeleri takip etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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