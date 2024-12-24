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İzmir Kiraz'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

İzmir'in Kiraz ilçesinde bir motosiklet kazasında yaralanan genç kadın hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 21:03
İzmir Kiraz'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

İzmir Kiraz'da Korkunç Kaza

İzmir'in Kiraz ilçesi'nde meydana gelen trafik kazasında Seren Kocaman (28) hayatını kaybetti. Dünden beri tedavi altında bulunan Kocaman, Arkacılar Mahallesi'nde geçtiğimiz akşam bir otomobille çarpıştı.

Kaza Detayları

Kocaman'ın kullandığı 35 CGH 260 plakalı motosiklet, M.K. idaresindeki 35 EJA 59 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından hemen Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kocaman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın Ardından Gözaltı

Kazanın ardından otomobil sürücüsü M.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın detayları ve kazanın nasıl gerçekleştiği hala araştırılmakta.

Cenaze Töreni

Evli ve iki çocuk annesi olan Kocaman'ın cenazesi, ikindi namazı'nın ardından Arkacılar Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi. Kocaman'ın ani ölüm haberi, ailesi ve yakınları için büyük bir üzüntü kaynağı oldu.

Bu üzücü olay, İzmir'deki trafik güvenliği konusunu bir kez daha gündeme getirdi.

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