İzmir Kıyılarında Kuvvetli Yağış Uyarısı

İzmir'in Kıyı Kesimleri İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

İzmir'in kıyı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kıyı Ege'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren İzmir Körfezi'nde etkisini artırmasının beklendiğini duyurdu.

Olası Olumsuzluklara Dikkat!

Açıklamada, ani sel, su baskını, ani kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi. Vatandaşların bu duruma hazırlıklı olmaları ve gerekli önlemleri almaları önem arz ediyor.