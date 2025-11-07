İzmir Konak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

İzmir Konak’ta düzenlenen operasyonda 30 gram skunk ve çok sayıda ekipman ele geçirildi; şüpheli Y.K. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:08
İzmir’in Konak ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, ikametinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon detayları

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü Konak Narko Alan ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda kapsamlı arama yapıldı.

Aramalarda ele geçirilenler arasında 30 gram skunk, 1 adet 7.65 çapında tabanca, 34 kenevir bitkisi, 4 led lamba, 8 yükseltici adaptör, 1 buhar makinesi, 1 vakumlama makinesi ve çok sayıda bitki ilacı yer aldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan Y.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

