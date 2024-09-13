İzmir Körfezi'nde Amonyak Artışı Balık Ölümlerine Neden Oluyor

İzmir Körfezi'nde Amonyak Artışı Hakkında Endişeler

İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şükrü Turan Beşiktepe, bölgedeki amonyak seviyelerinin 50 kat arttığını ve bunun balık ölümlerine yol açabileceğini açıkladı.

Alg Patlamaları ve Kötü Koku Sorunları

20 Ağustos'ta İzmir Körfezi'nin Bayraklı ve Karşıyaka sahillerinde alg patlaması ve balık ölümleri görüldü. Bu durum, tarafta kötü koku sorununu da beraberinde getirdi. Balık ölümleri, özellikle Karşıyaka'nın Aksoy Mahallesi ve Bayraklı kıyısında yoğun olarak gözlemleniyor.

Bakan Kurum'un Açıklamaları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 Eylül'de yaptığı açıklamada, denizdeki atık su kaynaklı amonyak miktarının olması gerekenden tam 50 kat fazla olduğunu belirtti. Bu durum, evsel ve endüstriyel atıkların suya arıtılmadan karışması anlamına geliyor.

Oksijen Düzeyleri ve Geçmiş Tecrübeler

Prof. Dr. Beşiktepe, İzmir Körfezi'nde oksijen seviyelerinin hala düşük olduğuna dikkat çekti ve "Önceki yıllarda küçük ölçekte zararlı alg patlamaları yaşanıyorken, bu yılki durum çok daha şiddetli" dedi.

Derelerin Kuruması ve Çevresel Etkiler

Beşiktepe, İzmir Körfezi'nin halihazırda bir haliç olduğunu ve su akışının azaldığını belirtti. Ayrıca, kuruyan dereler nedeniyle, körfeze gelen su miktarının düştüğü ve bu durumun sorunları artırabileceğini vurguladı.

Balık Ölümlerinin Nedenleri

Beşiktepe, balık ölümlerinin nedenini anlamanın önemine vurgu yaptı. Amonyakın yüksek seviyelerde bulunmasının, özellikle büyük balıklar için zehir etkisi yapabileceğini belirtti. "Balıkların oksijensizlikten ölmüş olması olasılığı yeterince araştırılmalı," dedi.

Sonuç olarak, İzmir Körfezi'nde yaşanan bu sorunlar, çevresel tehditler ve insan sağlığı açısından ciddi endişelere yol açıyor. Uzmanların bu konuda yapacağı araştırmalar, ne tür önlemler alınması gerektiği konusunda yol gösterecek.