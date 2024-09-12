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İzmir Körfezi'nde Atık Kirliliği Sorunu Yeniden Gündemde

İzmir Körfezi'nde son sağanak sonrası atık kirliliği ve kötü koku sorunları gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 13:53
İzmir Körfezi'nde Atık Kirliliği Sorunu Yeniden Gündemde

İzmir Körfezi'nde Atık Kirliliği Gözlemlendi

İzmir'de dün etkisini gösteren sağanak yağışın ardından körfezde belirgin bir atık kirliliği meydana geldi. Bu durum, kötü koku ve balık ölümleriyle birlikte yeniden gündeme geldi.

Kıyıda Görülen Atıklar ve Temizlik Çalışmaları

Sabah saatlerinde Karşıyaka sahilinde atıkların kıyıya vurduğu görünürken, bu atıkların sağanak sonrası derelerden denize karıştığı tahmin ediliyor. Bu durum, sahil boyunca kötü bir görüntü oluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, denizden ve karadan atıkları temizleme çalışmalarına hız verdi. Yapılan incelemede, toplanan atıkların içinde ölü balıklara rastlanmadığı, ayrıca sağanak sonrası kötü kokunun belirgin ölçüde azaldığı saptandı.

Vatandaşların Duyarlılığı ve Çözüm Önerileri

Temizlik çalışmalarını takip eden vatandaşlardan Yusuf Budak, her yağışta benzer manzaralarla karşılaştıklarını belirtti. Budak, körfeze boşalan su kaynaklarının temizlenmesi gerektiğini ve vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmaları gerektiğini vurguladı.

İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu

Ayrıca, 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesinde Turan Sahili'ne ölü balıkların vurmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bilim insanlarının da yer aldığı İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştu. Bu kurullar, kirlilik kaynaklarının tespitini yaparak önlem almayı hedefliyor.

İzmir'de dün etkili olan sağanağın ardından körfezde oluşan atık kirliliği dikkati çekti.

İzmir'de dün etkili olan sağanağın ardından körfezde oluşan atık kirliliği dikkati çekti.

İzmir'de dün etkili olan sağanağın ardından körfezde oluşan atık kirliliği dikkati çekti.

İzmir'de dün etkili olan sağanağın ardından körfezde oluşan atık kirliliği dikkati çekti.

İzmir'de dün etkili olan sağanağın ardından körfezde oluşan atık kirliliği dikkati çekti.

İzmir'de dün etkili olan sağanağın ardından körfezde oluşan atık kirliliği dikkati çekti.

İzmir'de dün etkili olan sağanağın ardından körfezde oluşan atık kirliliği dikkati çekti.

İzmir'de dün etkili olan sağanağın ardından körfezde oluşan atık kirliliği dikkati çekti.

İzmir'de dün etkili olan sağanağın ardından körfezde oluşan atık kirliliği dikkati çekti.

İzmir'de dün etkili olan sağanağın ardından körfezde oluşan atık kirliliği dikkati çekti.

İzmir'de dün etkili olan sağanağın ardından körfezde oluşan atık kirliliği dikkati çekti.

İzmir'de dün etkili olan sağanağın ardından körfezde oluşan atık kirliliği dikkati çekti.

İzmir'de dün etkili olan sağanağın ardından körfezde oluşan atık kirliliği dikkati çekti.

İzmir'de dün etkili olan sağanağın ardından körfezde oluşan atık kirliliği dikkati çekti.

İzmir'de dün etkili olan sağanağın ardından körfezde oluşan atık kirliliği dikkati çekti.

İzmir'de dün etkili olan sağanağın ardından körfezde oluşan atık kirliliği dikkati çekti.

İzmir'de dün etkili olan sağanağın ardından körfezde oluşan atık kirliliği dikkati çekti.

İzmir'de dün etkili olan sağanağın ardından körfezde oluşan atık kirliliği dikkati çekti.

İzmir'de dün etkili olan sağanağın ardından körfezde oluşan atık kirliliği dikkati çekti.

İzmir'de dün etkili olan sağanağın ardından körfezde oluşan atık kirliliği dikkati çekti.

İzmir'de dün etkili olan sağanağın ardından körfezde oluşan atık kirliliği dikkati çekti.

İzmir'de dün etkili olan sağanağın ardından körfezde oluşan atık kirliliği dikkati çekti.

İzmir'de dün etkili olan sağanağın ardından körfezde oluşan atık kirliliği dikkati çekti.

İzmir'de dün etkili olan sağanağın ardından körfezde oluşan atık kirliliği dikkati çekti.

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